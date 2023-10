’Progetto InaCasa’ installazioni artistiche degli studenti

lQuesta mattina alle 11, al Centro Sociale Borgo di via Saviotti, in Borgo, i bambini delle classi quinte delle elementari Carchidio inaugureranno l’installazione artistica di tutte le 140 targhe in ceramica allestite sul muro esterno del centro sociale Borgo, realizzate all’interno del progetto ‘Ina Casa: una casa per uno, una casa per tutti’, nato dalla volontà di recuperare storicamente e socialmente l’iniziativa del secondo dopoguerra, che lo Stato mise in atto, su tutto il territorio nazionale, per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica. Il progetto è stato avviato a dicembre 2022 con un momento esplorativo nei quartieri affiancato da ricerche d’archivio del materiale fotografico del piano e si è sviluppato nei mesi successivi attraverso diverse azioni che hanno coinvolto le scuole, gli abitanti e le associazioni per raccontare la storia dei quartieri Ina Casa del Quartiere Borgo. I 140 alunni dell’allora quarta classe osservarono i caseggiati di piazza Bologna e corso Europa, il contesto sociale, urbanistico e paesaggistico nel quale sono inseriti raccogliendo testimonianze sullo stato attuale e quello passato con la volontà di tornare a dare voce a queste micro-città, tuttora vive e abitate, e di recuperare e rigenerare il valore storico e sociale del progetto.

L’esperienza si è arricchita con le visite alla Casa Museo Guerrino Tramonti, autore delle targhe con cui nel secondo dopoguerra vennero identificati i caseggiati che rientravano nel progetto. Parte finale del progetto ‘Ina Casa: una casa per uno, una casa per tutti’, la realizzazione una propria personale targa in ceramica per dare forma alla idea di casa come luogo felice. Le 140 targhe sono state installate sul muro esterno del centro sociale Borgo assieme ad una riproduzione della targa Ina Casa realizzata dall’artista Guerrino Tramonti, donata dal Museo Guerrino Tramonti al Comune di Faenza.