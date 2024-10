Progetto per diventare imprenditori: aderiscono venti aziende under 35

Sono 20 le aziende ravennati under 35 che hanno deciso di aderire all’iniziativa di Confcommercio Ravenna ’Giovani Talenti per Giovani Imprese’, il progetto per i giovani che vogliono diventare imprenditori e per i quali è stata messa in campo un’azione di accompagnamento concreta per consentire loro di realizzare e sviluppare un’idea imprenditoriale con l’offerta di prodotti e servizi che rispondono alle esigenze delle start up. In pochi mesi queste 20 aziende hanno superato diverse difficoltà che si incontrano nella gestione ordinaria di una nuova azienda. Al momento sono in corso diversi colloqui e valutazioni delle idee dei giovani imprenditori nei settori del turismo, commercio, del terziario avanzato ma anche dell’artigianato e delle nuove forme distributive sorte negli ultimi anni.