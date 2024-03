Progetto per persone con demenza, saranno inaugurate sei panchine

E’ in programma il 10 e il 16 aprile l’inaugurazione di dodici Panchine della speranza, tassello del progetto “Cervia Comunità Amica delle persone che vivono con la demenza”. Il 10 è in programma l’inaugurazione delle Panchine in tre località: alle ore 9 a Tagliata al Parco Gemelli, alle 9.45 a Pinarella nel Centro commerciale, alle 10.30 a Milano Marittima nel Parco Gino Pilandri di fronte alla Scuola primaria ’Mazzini’. Le altre sei verranno inaugurate martedì 16 aprile: alle ore 10.30 a Montaletto nel Parco Iqbal Masih, alle 11.15 a Cannuzzo nell’area verde di via Salara all’angolo con via dei Muratori, alle 12 a Castiglione, nell’area verde di via Sergio Cavina.