"Progetto poco pubblicizzato"

"Io mi muovo molto in bici – racconta Diego Occhiali, che, a bordo del suo velocipede, è munito di casco e piccolo rimorchio – perché lavoro in centro ma abito dall’altra parte della città. Ogni giorno faccio circa 5 chilometri. Questo progetto della Regione mi sembra molto ragionevole, ma forse è stato poco pubblicizzato. Non ne avevo mai sentito parlare e credo che in pochi la conoscano. Ravenna è una città della dimensione perfetta per essere girata in bicicletta, però molte ciclabili non sono collegate tra loro. Io ho due figli piccoli e con loro alcuni tratti della città cerco di evitarli perché li trovo pericolosi".