Progetto ’Un mare di solidarietà’ . Donazione di mobili agli alluvionati

Una bella iniziativa per aiutare gli alluvionati. Sono stati donati ai paesi alluvionati centinaia di mobili, in particolare: 134 poltrone, 81 divani (anche letto), 15 tavoli in cristallo, 75 pouf, 15 armadietti, 82 sgabelli in legno e stoffa consegnati da Fabio Marzufero, referente della Casa della Speranza Onlus per L ‘Emilia Romagna, al rappresentante dei ’volontari alluvione Conselice’ Giordano Rivola. ’Un mare di solidarietà’ è un progetto voluto e creato dal presidente della ’Casa della Speranza Onlus’ di Castiglione Torinese , Giuseppe Lazzarotto.

Arredi della nave ’ Seibourn’ sono stati donati a chi ha vissuto la tragedia delle alluvioni.

Si legge nella nota: "Questo recupero intelligente con impatto sostenibile permette di recuperare migliaia di arredi spesso pari al nuovo per centinaia di famiglie".

"Gli arredi sono depositati a San Patrizio di Conselice presso la via Canalazzo 35 e saranno distribuiti ai bisognosi secondo il criterio relativo alle necessità dall’assessore Raffaele Alberoni e dal relativo collaboratore Giordano Rivola" fa sapere Fabio Marzufero, referente per la Romagna. "I beni sono destinati a Lugo, Cotignola, Conselice, Bagnacavallo e Sant’Agata sul Santerno come comunicato dall’assessore Alberoni".