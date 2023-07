Promossa la Notte rosa Brindano locali e bagni "A Marina un sabato da ricordare"

A Ravenna la diciottesima edizione della ‘Notte Rosa’ va in archivio con il pieno di pubblico, che far ricordare il periodo pre Covid. Un format che piace di più ai pendolari, a chi viene da altre città di regioni limitrofe, piuttosto che ai ravennati. Per gli stabilimenti balneari è stata certamente un’occasione di far cassa dopo le mille difficoltà legate alla crisi economica prima e all’alluvione poi. Delle tre serate scelte per il lungo capodanno dell’estate, quella del sabato è stata quella con il maggior movimento.

"Ottimo il sabato, più in sofferenza il venerdì e la domenica – commenta Marino Moroni, presidente della Pro Loco di Marina di Ravenna –. Non c’è da stupirsi visto che proprio l’8 luglio era in programma l’evento più atteso, il concerto di Lda, che ha sostituito all’ultimo quello dei The Kolors. La musica attira molto e stimola le persone a muoversi. Cosa è cambiato rispetto agli anni scorsi? Un tempo la gente si spostava più facilmente, amava andare un po’ a zonzo, oggi invece serve una motivazione maggiore. Il problema è che gli eventi, purtroppo, costano sempre di più a fronte di magre risorse disponibili. Questo poi è un anno particolarmente duro, segnato da tanti imprevisti. Marina di Ravenna, che da sempre vive di pendolarismo, ne sta risentendo, perché sono venute a mancare tanti frequentatori dall’entroterra colpito dall’alluvione". Particolarmente soddisfatti gli stabilimenti balneari che nella ‘Notte Rosa’ continuano a credere, in quanto linfa vitale per una stagione fatta di luci e ombre. "Per noi è stata una notte da favola – racconta Sara Vitale del bagno Toto di Marina di Ravenna –. Ci stavamo lavorando da tempo, coinvolgendo soprattutto i nostri clienti di Ancona, Verona, Milano e Roma che ci seguono tutto l’anno su Facebook. Quest’anno abbiamo organizzato una lunga festa fino alle 3 di notte".

Una boccata d’ossigeno non indifferente a fronte di nuove criticità emerse proprio quest’anno a causa del parco marittimo.

"Avere un bagno e vederlo vuoto dal lunedì al venerdì è assurdo – aggiunge Salvatore Vitale, detto Toto –. In virtù della nostra posizione a ridosso degli hotel, non abbiamo mai potuto contare più di tanto sui parcheggi sul lungomare. Però durante la settimana, un’ottima risorsa era il parcheggio in concessione che ora non si può più utilizzare. A causa del parco marittimo abbiamo avuto molte disdette e, anche chi ha pagato l’ombrellone per tutta la stagione, non viene più perché prendere il navetto è scomodo. Anche i nostri dipendenti, che sono 25, sono in difficoltà per parcheggiare visto che il Comune ci ha concesso solo 13 pass. So di donne incinta a cui non vengono concessi tagliandi speciali per il parcheggio. Noi in pratica stiamo lavorando solo grazie ai pendolari. Crediamo che l’amministrazione debba per forza fare qualche correttivo".

