"Promozione e decoro dei centri per il rilancio"

Nel 2024 è previsto il ricambio di molti degli amministratori della Bassa Romagna. Per Confesercenti si tratta però di un traguardo ancora lontano. "Concentriamoci su ciò che si può fare ora piuttosto che sui progetti futuri – spiega il presidente di Confesercenti Lugo, Bruno Checcoli –. Ci sono due cose sulle quali lavorare da subito. La prima, costruire insieme all’Unione dei Comuni un progetto di promozione delle nostre attività imprenditoriali in tutta la Bassa Romagna Un negozio oggi non può più sostenersi solo con gli abitanti del proprio comune. Il Consorzio In Romagna che sul territorio unisce le quattro associazioni di categoria e le varie reti di impresa ad esempio va rilanciato come il meccanismo dell’iniziativa ‘Fate i buoni’ grazie al quale i dipendenti delle imprese più strutturate spendono i propri benefit in denaro nei negozi di vicinato". "Il secondo punto su cui lavorare – continua – riguarda il decoro dei nostri centri che va incentivato. Il Pavaglione ad esempio, è accerchiato da bidoni di plastica e questo è inammissibile. Il centro di Lugo merita un’isola ecologica a scomparsa anche per preservare la bellezza unica del centro. Poi, sia chiaro, anche gli esercenti devono fare la loro parte mantenendo i...