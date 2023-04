Pronta la Musica nelle Aie

Pronto il programma di tutta La Musica nelle Aie 2023 che mai come quest’anno avrà come protagoniste le esibizioni live. La Musica nelle Aie ci sarà il 12 - 13 e 14 maggio a Castel Raniero, Faenza. Si inizia venerdì 12 con la 44esima Classicissima di Castel Raniero a cui seguirà il concerto di Riccardo Tesi & Elastic Trio; concluderà la serata Quinzan che tolti gli abiti dell’organizzatore, indosserà quelli dell’artista proponendo ’Il ballo elettrico’, ovvero i balli popolari romagnoli. Il 13 maggio concerto all’alba con Rodolfo Santandrea. Dopo l’esperimento della passata edizione, anche in questa la festa sarà distribuita in più aree (saranno 5), tutte con forniti punti di ristoro (alcuni gestiti da operatori del settore) e animazioni che inizieranno fin dal pomeriggio con la novità: ’Con i piedi sull’erba!’ stage liberi di ballo da Sud Italia, Irlanda, Africa, Romagna, Cuba e con musica dal vivo. Si procederà con ’Int e mez!’ incontri sull’aia tra dialetto (Aperitreb), poesia (Poeti a contrasto), teatro (Gianni Parmiani) e musica (Cico det e bel & Mary Grace, Vittorio Bonetti), per arrivare ai concerti serali che vedranno protagonisti: Taverna de Rodas, Kissene Folk, Me Pek e Barba, I Suonatori della Valle del Savena, Emisurela feat. Tonino 3000. La domenica concerti di Isabella Del Fagio e Duo Silva, mentre 21 saranno i partecipanti al Castel Raniero Folk Festival 2023. Ultimo concerto quello di Tizio Bononcini. Ingresso 2 euro solo la domenica. Info: musicanelleaie.it