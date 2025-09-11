Pronta la nuova ‘Carducci’. Allievi a lezione da lunedì

Mentre alcuni operai sono intenti a sistemare il giardino esterno e la relativa recinzione, all’interno il peluche di Hello Kitty ha già preso possesso dell’ampio ingresso, sancendo così definitivamente il passaggio della scuola ‘Carducci’ di Barbiano a Cotignola, dal vecchio al nuovo edificio appena concluso. Il peluche è la mascotte della scuola elementare della frazione di Cotignola da almeno 15 anni. Insieme a lui sono arrivati anche manifesti, cartelloni, lavagne elettroniche, quaderni, libri e tutto il materiale necessario per il ritorno tra i banchi dei piccoli alunni. Lunedì sarà il primo giorno di scuola non solo per i frequentanti la prima, ma anche per tutti gli altri, anzi, lo sarà per l’edificio stesso. In questi giorni le maestre e il personale scolastico sono impegnati nel prendere confidenza con i nuovi spazi, da quelli più ampi dell’ingresso, che permetteranno anche la realizzazione di attività con gruppi numerosi, a quelli leggermente più ristretti delle cinque aule, si sta allestendo poi la biblioteca e sala informatica, la sala insegnanti, la menda e tutti i locali di servizio utili al buon funzionamento dell’attività didattica. Costruita tutta su un piano, la nuova scuola ‘Carducci’ va a sostituire completamente il vecchio edificio che verrà di conseguenza demolito. Al suo posto sorgerà così il nuovo giardino a disposizione della scuola, quello che proprio la nuova costruzione è andato a occupare.

"Il progetto è stato redatto dalla precedente Amministrazione – ricorda l’assessore all’Edilizia scolastica, Michele Rambelli – e prevedeva l’edificazione del nuovo edificio, conforme alle normative sia di sicurezza sismica che di efficienza energetica. Il vecchio verrà poi demolito in maniera che la somma dell’uso del suolo sia a zero". Lunedì, come comunicato dal sindaco Federico Settembrini, non vi sarà anche la contestuale inaugurazione dell’edificio, questo per dare modo alle famiglie, ai bambini e anche al personale di prendere dimestichezza con i nuovi ambienti senza ulteriori distrazioni. Il plesso è dotato di un impianto fotovoltaico sulla copertura, il riscaldamento è a pavimento, mentre è presente un sistema di ricambio dell’aria meccanizzato. Per realizzare la nuova ‘Carducci’ sono stati necessari un milione e 500mila euro, finanziati quasi completamente da fondi comunali, mentre dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono arrivati (solo) 295mila euro. Secondo un primo cronoprogramma, i lavori sarebbero dovuti terminare alla fine dello scorso anno, ma alcuni rallentamenti del cantiere hanno fatto slittare la consegna finale, in tempo comunque per poter iniziare l’imminente anno scolastico nei nuovi ambienti.

Matteo Bondi