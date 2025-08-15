Pronta la scuola elementare. Chiuso l’iter della ’Marconi’

Con un’ultima determina da parte degli uffici si è concluso l’iter dei lavori che hanno riguardato la scuola elementare ‘Marconi’ di San Bernardino. Un cantiere che ha preso il via il 31 ottobre 2023 e che si è concluso il 20 ottobre 2024. Si tratta di uno degli interventi che il Comune di Lugo aveva candidato a ricevere i fondi del Pnrr e così è stato per 360 mila euro, mentre altri 40 mila sono stati destinati dalle casse comunali, per 400mila euro. Il progetto ha riguardato l’adeguamento sismico del complesso strutturale della scuola elementare di San Bernardino in via della Pace 3. Nello specifico si è proceduto al raddoppio ed estensione di alcuni muri portanti con mattoni Uni multiforo e malta cementizia, l’allargamento della fondazione in corrispondenza dei raddoppi della muratura, il placcaggio con intonaco armato con rete in fibra di vetro internamente ed esternamente alla maggior parte dei muri portanti esistenti, la sostituzione dell’attuale manto di copertura in coppi con manto in lamiera grecata in acciaio, la realizzazione di canali di gronda e pluviali. Lo svolgersi del cantiere ha tenuto conto dello svolgimento dell’attività scolastica che ha continuato anche durante i lavori.

La determina riporta anche un avanzo di circa 50 mila euro, che è relativo al ribasso d’asta in fase di aggiudicazione dell’appalto da parte della ditta che ha poi eseguito i lavori stessi, la ditta Cubico Srl. In questo caso, come avviene per i finanziamenti da parte dell’Unione Europea o altri enti come Regione o Stato, la parte ‘eccedente’ viene poi restituita a chi eroga il finanziamento. L’anno scolastico che inizierà a breve potrà contare così su una scuola più sicura e senza la presenza del cantiere che, comunque, qualche disagio lo ha creato.

La scuola elementare ’Marconi’ di San Bernardino non è stato l’unico plesso interessato dai finanziamenti Pnrr per il Comune di Lugo, anche il cantiere, già concluso, per l’efficientamento energetico e rifacimento del tetto della scuola media ‘Baracca’ è stato beneficiato dei fondi europei per circa 130 mila euro. Un anno di lavori, da settembre 2023 ad agosto ‘24. Fiore all’occhiello delle varie partite Pnrr in ambito scolastico è, naturalmente, la nuova costruzione della scuola dell’infanzia ‘La Filastrocca’.

In questo caso sono 3 i milioni di euro che arrivano dall’Europa per consegnare alla città di Lugo questo nuovo plesso scolastico che, imprevisti permettendo, dovrebbe vedere disallestire il cantiere nei primi mesi del prossimo anno.

Matteo Bondi