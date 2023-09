Pronta per la gara la pattugliadi Romagna Triathlon ’Cicli Neri’ Atleti del Romagna Triathlon Cicli Neri pronti per l'Ironman a Cervia, dove Roberto Biagiotti praticava già negli anni 90. Oggi, 25 atleti parteciperanno alle gare di lunga, media e corta distanza. Una manifestazione unica in Italia e tra le più partecipate al mondo.