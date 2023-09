Pronta al ricorso dopo la bocciatura, l’ex preside: “Non ha passato le prove”

Ravenna, 5 settembre 2023 – Gianluca Dradi fino al 31 agosto era il dirigente del liceo artistico Nervi-Severini. Proprio lo stesso giorno, la notizia della bocciatura di Natalia ha spinto la madre, Debora Aprigliano, a recarsi alla scuola per avere chiarimenti.

La madre lamenta il fatto di non essere stata ricevuta.

"Io ho sempre parlato con tutti senza problemi. La signora è arrivata senza preavviso dopo le 14, ma io a quell’ora ero già in viaggio per Roma, dove all’indomani ho assunto un nuovo incarico al Ministero. Avevo presenziato agli scrutini fino alle 13".

Nessun altro, però, le avrebbe dato udienza. Chiedeva di vedere gli esami della figlia.

"Da quanto ho appreso la signora, quando si è presentata, era molto alterata e aveva un atteggiamento non proprio dialogante. Io, abituato a gestire situazioni tese, le avrei di certo parlato e non avrei avuto problemi a mostrarle l’esito delle prove. Gli insegnanti presenti, forse spaventati, le avranno prospettato una richiesta più formale di accesso agli atti".

Natalia vive la bocciatura come angheria, un docente l’aveva rassicurata.

"Sono a Roma e non conosco i dettagli. Ragionando in astratto, non penso che un insegnante possa averle detto ’brava’ per poi darle 4. Magari è più verosimile che, prima della prova di riparazione, possa aver cercato di incoraggiarla per darle sostegno".

Vi sono state altre bocciature a settembre?

"Non tante, ma il caso di questa studentessa non è isolato".

Ritiene praticabile il ricorso al Tar?

"La studentessa è andata a settembre con tre materie, in una di questa un 5 è diventato 4. Per esperienza ritengo difficile che in un caso di questo tipo il Tar possa accogliere il ricorso".