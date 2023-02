Pronti all’accoglienza Ma ora arriveranno le crociere

La macchina organizzativa ha funzionato anche questa volta. Anzi, con qualche aggiustamento frutto dell’esperienza del primo sbarco di migranti, il 31 dicembre scorso, è stata ancor più precisa. Si sono concluse nel primo pomeriggio le operazioni di sbarco degli 84 migranti, di cui 58 minori non accompagnati e 26 uomini, tra i 26 e i 50 anni, a bordo della Ocean Viking. Erano stati soccorsi il 14 febbraio in acque internazionali al largo della Libia. Per Ravenna si è trattato del secondo arrivo dopo quello di 113 migranti (di cui 34 minori) avvenuto il 31 dicembre. La tensostruttura del terminal crociere di Porto Corsini si è dimostrata quanto mai utile per le operazioni di controllo, verifiche sanitarie, piccola mensa. Il prefetto Castrese De Rosa ha potuto complimentarsi nuovamente per come la struttura emergenziale ha gestito la situazione. E adesso? Ci saranno un terzo e un quarto arrivo e altri ancora? Se guardiamo l’agenda del porto, verrebbe da dire che dai primi di marzo sarà molto difficile trovare una banchina libera con le caratteristiche per ormeggiare un’altra nave di migranti. Il perché è presto detto. Il terminal crociere dai primi di marzo avvierà la stagione 2023 di Royal Caribbean, con la previsione...