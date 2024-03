Pronto lo skatepark . Inaugurazione il 13 aprile

Inaugura sabato 13 aprile il nuovissimo skatepark di Cervia ‘Sombrero’. Un week end ricco di iniziative che inizierà proprio il 13 alle 10 con l’apertura ufficiale e si concluderà domenica 14 alle 20 per festeggiare la conclusione dell’intervento pubblico di riqualificazione di un’area che ora sarà dedicata ad uno sport molto amato soprattutto dai giovani per il quale mancava un’area adatta. Per lo skatepark ‘Sombrero’ di via Isonzo, a Cervia, sono pronte anche le telecamere di videosorveglianza Per aumentare il livello di sicurezza oltre alle telecamere e all’illuminazione di cui è già dotato ‘Sombrero’, l’amministrazione ha aumentato la parte illuminata anche nella parte attorno. Un impianto nuovo, all’avanguardia, degno di competizioni a livello federale nazionale che contribuisce a connotare la località come ‘Città dello Sport’. La struttura ha una valenza non solo sportiva, ma anche sociale: è un ulteriore spazio di aggregazione, di crescita e benessere per i giovani e per l’intera comunità, un’opportunità per dare risposte in termini di socialità e inclusione. Il nuovo skatepark, quindi, rappresenta un ulteriore tassello per rispondere alla esigenza percepita da tanti e legata al bisogno di strutture sportive in grado di ospitare gare ad alti livelli ma anche per formare i nuovi giovani sportivi all’interno di strutture e impianti moderni. Il nuovo skatepark a Cervia sarà omologato per eventi nazionali FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici); in questo modo potrà ospitare gare ed eventi di livello nazionale.

Un investimento complessivo di 395.000 euro – 107.000 finanziati dalla Regione Emilia Romagna - che permetterà di avere a Cervia un luogo di aggregazione e di socializzazione - rigenerando così uno spazio pubblico portandolo a condizioni di sicurezza e vivibilità. L’area da circa vent’anni è utilizzata per la disciplina sportiva dello skate ed è situata in una posizione strategica tra Cervia e Milano Marittima, all’inizio del parco in fondo a via Isonzo. Di facile accesso per le persone e sicura perché non transitabile in auto, l’area diventerà un impianto sportivo omologato per gare ed eventi di livello nazionale grazie all’ampliamento della piastra esistente che dovrà avere una superficie minima di 800 metri quadrati rispetto agli attuali 609.

Il nome, ‘Sombrero’, è stato scelto dalla comunità tramite l’invio di proposte mentre attraverso un avviso pubblico, alla fine del 2022, l’amministrazione comunale ha individuato il gruppo di soggetti che si occuperà di ideare e organizzare le iniziative funzionali all’attivazione del progetto. Fanno parte del gruppo la società Polisportiva Saline Romagna, l’Associazione Zirialab, l’Associazione Consorzio Cervia Centro e la Cooperativa Atlantide. Le attività organizzate dal gruppo si svilupperanno fino all’inaugurazione dell’area. Ancora pochi giorni e lo skatepark ‘Sombrero’ sarà utilizzabile per far divertire gli amanti di questo sport e farne avvicinare tanti altri con uno spazio a loro dedicato e completamente nuovo.

Ilaria Bedeschi