’Pronto soccorso, aiutiamo i colleghi’

"L’azienda si deve far carico delle tensioni a cui sono sottoposti i colleghi che lavorano ai pronto soccorso". È un messaggio chiaro quello del direttore generale Tiziano Carradori, che ieri è intervenuto in occasione della presentazione dei tre nuovi primari. "Non ci sono ancora disposizioni precise – ha aggiunto – ma abbiamo iniziato a ragionarci, perché non si può pensare che i colleghi agiscano individualmente quando sono oggetto di aggressioni e maltrattamenti da parte degli utenti. È importante che sappiano con chiarezza da che parte sta l’Azienda". Cioè dalla loro.

L’obiettivo è dunque quello di individuare nuove procedure aziendali capaci di tutelare il personale dei pronto soccorso. "Senza bisogno di aspettare che si verifichino fatti estremamente gravi" ha poi sottolineato il direttore generale. "Quando c’è grande discrasia tra domanda e offerta, – ha detto Carradori – si generano tensioni tra responsabili e fruitori del servizio. Ma accadono episodi inaccettabili, sappiamo di medici vittime di stalking o esposti al pubblico ludibrio sui social, per non parlare di aggressioni anche fisiche, oltre che verbali. tutto questo non si può tollerare. Non mi illudo che un intervento in questo senso possa risolvere il problema di carenza di personale nei pronto soccorso, ma è comunque un passo importante da fare".

a.c.