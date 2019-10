Ravenna, 24 ottobre 2019 - Rosa Giglio è stremata. Lunedì verso mezzogiorno era al pronto soccorso in attesa da 23 ore, ossia dalle 13 del giorno prima. L’anziana madre, che lei stava accompagnando, era in quel momento la paziente che stava aspettando da più tempo: per capire meglio come vanno le cose al pronto soccorso lunedì mattina abbiamo fatto un giro e parlato con i pazienti. «Mia madre ha 86 anni – racconta Rosa Giglio, seduta nella sala d’attesa con aria mesta –. Dopo averla visitata gli operatori hanno detto che occorre ricoverarla nel reparto di Medicina, ma manca il posto letto. Io sono rimasta qui fino alle 3 di notte, poi sono tornata a casa per dormire e sono tornata stamattina. Lei sta ancora aspettando un letto da ore, e come lei c’è un’altra anziana che attende. Per carità: la colpa non è dei medici e degli infermieri, anzi. Loro sono molto professionali, non voglio dare loro la colpa. Sono pochi, ma si danno da fare. Il dottore prima di mia madre doveva visitare i codici rossi, giustamente. Il problema è che gli operatori sono pochi, ed evidentemente anche i posti letto».

Nessun altro racconta di essere entrato addirittura il giorno prima, ma tanti altri riferiscono di avere già atteso per più di 6 ore, il tempo massimo di attesa che la Regione si è data come obiettivo. Verso le 12 erano circa circa 35 persone, tra pazienti e accompagnatori. «Alle 5 del mattino, quando siamo arrivate, c’era molta gente, poi piano piano molti pazienti sono stati dimessi o ricoverati – racconta una donna che ha accompagnato la madre –. Qualcuno si era spazientito, ma è un atteggiamento che non condivido. I medici fanno il possibile, e quando vai al pronto soccorso sai che dovrai aspettare. La cosa migliore da fare è stare calmi, in modo da non disturbare il lavoro degli operatori».

Tra le persone in attesa c’era anche Giovanni Rocchi, coordinatore della lista ‘Cervia ti amo’: «Sono al pronto soccorso solo dalle 10.30 – dice – e sono già stato visitato una prima volta. Stavolta sono stati veloci, in passato mi è capitato di stare qui anche un giorno intero». «Sono qua dalle 4.30 – racconta una donna –. Hanno portato qui mio suocero dalla casa di riposo e gli stanno facendo degli esami. Non sappiamo ancora se lo dimetteranno o se lo ricovereranno».

Altri aspettano invece da 2, 3, o 4 ore, tempi accettabili secondo i parametri della Regione. Qualcuno attende pazientemente, altri sono nervosi: «Sono arrivato due ore fa – dice un uomo – e ho fatto una radiografia, ma ora devo aspettare. Non è tanto? Beh, dipende da quanto male hai».

sa.ser