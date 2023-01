Pronto soccorso, mancano dieci medici "La grande emergenza sono gli anziani"

di Sara Servadei Le festività che ci siamo appena lasciati alle spalle, con l’assenza di molti servizi sanitari. E poi i numeri: quelli dei medici, sempre troppo pochi, e quelli dell’attività che cresce. In attesa che il grande progetto di riqualificazione restituisca locali più adeguati ad accogliere una grossa mole di pazienti. Il Pronto soccorso di Ravenna si è affacciato nel nuovo anno facendo i conti con una serie di problemi ormai fin troppo conosciuti e di difficile risoluzione: ne è ben consapevole il primario Andrea Strada. Strada, avete avuto un surplus di lavoro durante le festività per la mancanza dei medici di base? "Non sono solo i medici di base che mancano, c’è un calo di attività anche nelle attività ospedaliere, come quelle programmate. I malati cronici che hanno bisogno di assistenza o che normalmente in caso di eventi inattesi di poco conto chiamano direttamente i servizi ospedalieri, altro non possono fare se non accedere al Pronto soccorso. Le malattie non vanno col calendario delle ferie. Eppure la notte di Natale vediamo spesso un calo di accessi". Chi può aspetta, insomma? "Sì, chi può resistere resiste. Ma i ricoveri nei festivi calano comunque poco in percentuale rispetto agli altri giorni". Quante persone accedono in media al...