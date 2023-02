"Pronto soccorso Va potenziata la diagnostica"

È un messaggio chiaro quello di Palazzo Merlato all’Ausl sul potenziamento del Pronto soccorso. Con una mozione approvata all’unanimità in consiglio comunale chiede infatti, nell’ambito dei lavori di ampliamento, l’inserimento della diagnostica radiologica, comprensiva di tomografia computerizzata (TC), diagnostica radiografica (RX) e postazione di ecografia, e ancora l’individuazione di ‘un ambiente adeguato e dignitoso e di libero accesso ai familiari per la gestione del fine vita’ e infine l’allestimento di un apposito spazio di accoglienza e di attesa per i pazienti affetti da disturbo autistico o disabilità grave. "Quello del potenziamento della diagnostica – spiega il sindaco Michele de Pascale –, è da tempo una delle priorità e ci si sta lavorando. L’ospedale di Ravenna aveva chiesto una nuova risonanza e di aggiungerne una ulteriore di nuova generazione perché è l’unico in Romagna ad averne una sola. Si era chiesto inoltre di acquisire una nuova Tac e di verificare se è possibile trasferire la ‘vecchia’ in Pronto soccorso. Lo spazio per realizzare l’area c’è e anche il progetto di potenziamento ne tiene conto". Il 7 marzo 2022, dice la mozione, ‘si è aperto il cantiere per ampliare il Pronto Soccorso ed è prevista la realizzazione di una nuova ala con ampliamento degli spazi di cura e riadeguamento degli spazi esistenti’. Tuttavia, prosegue, ‘le risorse umane impegnate nel contesto del Dipartimento di emergenza e urgenza risultano limitate e continueranno a esserlo per lungo tempo, e la disponibilità di dotazioni strumentali e tecnologiche può ulteriormente incidere sui tempi di presa in carico, gestione e boarding dei pazienti che si rivolgono alla struttura’.

Per questo ‘è necessario riportare il malato al centro del percorso di cura’. Sulla questione interviene Francesca Bravi, direttrice sanitaria di Ausl Romagna. "Nel progetto esecutivo del potenziamento del Pronto Soccorso – assicura – è già prevista un’area dedicata alla diagnostica. Ci sarà anche una piccola sala d’attesa". Stesso discorso per l’ambiente dedicato al fine vita. "Sarà un luogo lontano dal caos – prosegue – dove poter parlare con le famiglie. Riguardo ai pazienti con spettro autistico, al di là degli spazi che comunque ci saranno, questo ospedale è sempre stato molto attento su questo versante, consapevole della necessità di un percorso strutturato, di una progettualità che c’entra poco con le strutture, ma che è piuttosto un fatto culturale".

