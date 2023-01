Proroga ai posti all’esterno per consumo di prodotti alimentari

Un’ordinanza del Comune proroga fino al 30 giugno il provvedimento che, in seguito alla pandemia da Covid 19, aveva esteso alle attività artigianali e commerciali già autorizzate a far consumare sul posto i prodotti alimentari, la possibilità di recuperare all’esterno i posti previsti per il consumo all’interno dei locali, qualora non utilizzabili, nonché di ampliare le superfici occupate all’esterno.

La medesima proroga è stata stabilita a livello nazionale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e il Comune l’ha estesa alle attività artigianali e commerciali autorizzate a far consumare sul posto i prodotti alimentari. L’ordinanza si riferisce principalmente a pizzerie, piadinerie, rosticcerie, kebab, gelaterie e a quelle attività che nel post pandemia avevano potuto usufruire di spazi esterni in deroga alla Soprintendenza. Entro gennaio verranno rilasciate le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico di bar, ristoranti, locali che vorranno mantenere una conformazione il più vicino possibile a quella che ha contribuito al rilancio del centro nel periodo post Covid. Per la scelta dei colori degli arredi, delle ‘vele’ o degli ombrelloni, varrà il Regolamento dehors approvato nell’autunno del 2020, dopo quattro anni di discussioni. Le concessioni dureranno 5 anni.