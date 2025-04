Prorogata la mostra di Sante Ghinassi

È stata prorogata fino a domenica la mostra di disegni dal vivo di Sante Ghinassi ’Riolo 1944-45 Il passaggio del fronte attraverso gli occhi e il cuore dell’artista Sante Ghinassi’, allestita presso la Rocca di Riolo Terme nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione. Per la prima volta sono esposti al pubblico disegni, schizzi e appunti tracciati da Ghinassi tra il dicembre 1944 e l’aprile 1945, periodo in cui il fronte si fermò sul Senio. Riolo, posto sulla sinistra del fiume occupata dai tedeschi, si trovò per tutto il periodo sotto il fuoco incessante delle artiglierie alleate che causarono un numero ingente di morti e feriti e la distruzione di gran parte dei fabbricati. Sante Ghinassi (1924-2000), inquadrato nell’esercito, riuscì ad allontanarsi e a riparare nel suo paese ed era presente nei quattro mesi più duri della guerra condividendo con i famigliari e i concittadini una drammatica esperienza, fatta di privazioni, di paure, di angosce e anche di speranza nell’arrivo degli alleati attestati ad una decina di chilometri.

In quel periodo, Ghinassi è un ventenne appena diplomato, col massimo dei voti, nella Scuola d’Arti e Mestieri di Cotignola, condotta da Luigi Varoli. Grazie a quella formazione e alla volontà di fissare sulla carta un momento storico, prende appunti, disegna tutto ciò che lo circonda: dalla promiscuità della vita nei rifugi agli scorci delle case semidistrutte fino alle prime festose manifestazioni di Riolo liberata dall’occupazione nazista. Sono lavori che più di saggi e racconti colpiscono il visitatore per l’immediatezza e la cruda realtà rappresentata, una documentazione che gli servirà, a guerra conclusa, per arricchire la sua produzione di artista.

Ghinassi si è distinto nel panorama romagnolo novecentesco per la tecnica della pittura su ceramica, spaziando da piccole formelle alla grande composizione della Crocifissione, composta da 900 piastrelle di 33 cm di lato, che risalta sullo sfondo della chiesa di Riolo. La mostra è aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30; per visite guidate 339-6006753.

Beppe Sangiorgi