Prorogati i voucher solidali

Sono stati prorogati fino al 15 agosto i termini per richiedere i voucher per l’acquisto di beni e servizi negli esercizi convenzionati del territorio comunale. I voucher sono disponibili grazie alla raccolta fondi avviata dalla rete di imprese ‘Bagnacavallo Fa Centro’ in collaborazione con il Comune per il sostegno alle famiglie bagnacavallesi colpite dall’alluvione. Le persone residenti nelle aree colpite dall’alluvione e che hanno subito danni possono richiedere i voucher compilando il modulo al link https:forms.glezff1L741trfXmLoP7 entro il 15 agosto oppure inviando un messaggio whatsapp con i propri dati al numero 333 2410137.

I voucher, del valore di 50 euro, saranno assegnati fino a esaurimento del plafond disponibile. Sarà possibile ritirarli sabato 19 agosto dalle 9 alle 12 aSpazio 19, il corner shop di “Bagnacavallo Fa Centro” in via Matteotti con la collaborazione dei volontari del Gruppo comunale di Protezione civile.

I voucher possono essere utilizzati per effettuare i propri acquisti nei negozi aderenti a ‘Bagnacavallo Fa Centro’ e al Consorzio ‘In Bassa Romagna’, che espongono in vetrina un’apposita locandina.