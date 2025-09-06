Calzaturiero tra luci e ombre
Alessandro Caporaletti
Calzaturiero tra luci e ombre
Ravenna
Prosa, musica, danza: si va in scena . Ecco la stagione del teatro di Russi
6 set 2025
ANDREA COLOMBARI
Cronaca
Prosa, musica, danza: si va in scena . Ecco la stagione del teatro di Russi

Dal 30 ottobre, attesi Stefano Massini, Francesco Piccolo, Valeria Solarino, Veronica Pivetti ed Elena Bucci

Valeria Solarino e Silvia Gallerano con la regia di Michela Cescon. sono le protagoniste di ’Guarda le luci amore mio’, in scena. 12 marzo 2026

Per approfondire:

Il sipario del teatro comunale di Russi è pronto ad alzarsi per ospitare la stagione teatrale, realizzata grazie alla collaborazione tra Comune e Ater Fondazione. Si comincia con i tre eventi della stagione concertistica: il 30 novembre l’ensemble della Toscanini Academy con ’Musiche dal mondo’, l’11 novembre ’From Glenn Miller to modern vibes’ della Big Band della Toscanini Academy in omaggio al jazz, il 25 novembre, ha omaggio alla musica lirica con Paola Cigna (soprano), Daniela Pini (mezzosoprano), Fulvio Fiorio (flauto), Davide Burani (arpa).

Il primo titolo di prosa è in calendario il 5 dicembre ed è ’Momenti di trascurabile (IN)felicità’, lo spettacolo di e con Francesco Piccolo e la partecipazione speciale di Pif. Si prosegue il 16 gennaio con l’anteprima nazionale de ’La morte e la fanciulla’, di Ariel Dorfman, un progetto di Elena Bucci e Marco Sgrosso che li vede anche sul palco nei panni dei protagonisti.

Il 21 gennaio l’autore di fama internazionale Stefano Massini porterà al Comunale il suo ultimo lavoro, ’Donald. Storia molto più che leggendaria di un golden man’, ispirato al presidente Trump.

Torna anche la danza in cartellone, il 29 gennaio con ’Puccini’s Opera. Voci di donne’, la nuova creazione di Monica Casadei dedicata a quattro affascinanti eroine del compositore Giacomo Puccini: Tosca, Madama Butterfly, Mimì e Turandot.

L’11 febbraio va in scena Mario Perrotta con ’Nel blu - Avere tra le braccia tanta felicità’, un omaggio a Domenico Modugno. Veronica Pivetti è l’interprete di ’L’inferiorità mentale della donna’. È tratto dall’omonimo e bellissimo libro di Annie Ernaux ’Guarda le luci, amore mio’, lo spettacolo in scena il 12 marzo con Valeria Solarino e Silvia Gallerano con la regia di Michela Cescon.

Si continua con la prosa il 25 marzo con ’L’Empireo’, per la regia di Serena Sinigaglia, uno spettacolo tratto da ’The Welkin’ della scrittrice Lucy Kirkwood. È Roberto Mercadini a chiudere il 10 aprile il cartellone con ’Moby Dick (sebbene molti abbiano tentato)’, testo scritto e interpretato dall’autore-attore. Vendita degli abbonamenti dal 23 al 26 settembre agli abbonati, dal 29 a tutti. Info: 0544-587690, mail a teatrocomunalerussi@ater.emr.it.

© Riproduzione riservata

