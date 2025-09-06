Prosa, musica, danza: si va in scena . Ecco la stagione del teatro di Russi

Il sipario del teatro comunale di Russi è pronto ad alzarsi per ospitare la stagione teatrale, realizzata grazie alla collaborazione tra Comune e Ater Fondazione. Si comincia con i tre eventi della stagione concertistica: il 30 novembre l’ensemble della Toscanini Academy con ’Musiche dal mondo’, l’11 novembre ’From Glenn Miller to modern vibes’ della Big Band della Toscanini Academy in omaggio al jazz, il 25 novembre, ha omaggio alla musica lirica con Paola Cigna (soprano), Daniela Pini (mezzosoprano), Fulvio Fiorio (flauto), Davide Burani (arpa).

Il primo titolo di prosa è in calendario il 5 dicembre ed è ’Momenti di trascurabile (IN)felicità’, lo spettacolo di e con Francesco Piccolo e la partecipazione speciale di Pif. Si prosegue il 16 gennaio con l’anteprima nazionale de ’La morte e la fanciulla’, di Ariel Dorfman, un progetto di Elena Bucci e Marco Sgrosso che li vede anche sul palco nei panni dei protagonisti.

Il 21 gennaio l’autore di fama internazionale Stefano Massini porterà al Comunale il suo ultimo lavoro, ’Donald. Storia molto più che leggendaria di un golden man’, ispirato al presidente Trump.

Torna anche la danza in cartellone, il 29 gennaio con ’Puccini’s Opera. Voci di donne’, la nuova creazione di Monica Casadei dedicata a quattro affascinanti eroine del compositore Giacomo Puccini: Tosca, Madama Butterfly, Mimì e Turandot.

L’11 febbraio va in scena Mario Perrotta con ’Nel blu - Avere tra le braccia tanta felicità’, un omaggio a Domenico Modugno. Veronica Pivetti è l’interprete di ’L’inferiorità mentale della donna’. È tratto dall’omonimo e bellissimo libro di Annie Ernaux ’Guarda le luci, amore mio’, lo spettacolo in scena il 12 marzo con Valeria Solarino e Silvia Gallerano con la regia di Michela Cescon.

Si continua con la prosa il 25 marzo con ’L’Empireo’, per la regia di Serena Sinigaglia, uno spettacolo tratto da ’The Welkin’ della scrittrice Lucy Kirkwood. È Roberto Mercadini a chiudere il 10 aprile il cartellone con ’Moby Dick (sebbene molti abbiano tentato)’, testo scritto e interpretato dall’autore-attore. Vendita degli abbonamenti dal 23 al 26 settembre agli abbonati, dal 29 a tutti. Info: 0544-587690, mail a teatrocomunalerussi@ater.emr.it.