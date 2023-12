’Prosciutto crudele’, le immagini sul web

Le immagini dell’inchiesta, oscurate in via preventiva nel 2017 dalla polizia postale su decreto emesso dal gip del tribunale di Bologna, potranno ora essere di nuovo visibili sul web. E’ quanto ha assicurato in una nota l’associazione ’Essere Animali’ al centro del caso che ha visto due attivisti-fondatori assolti dall’accusa di diffamazione aggravata in concorso nei confronti del Consorzio del prosciutto di Parma.

La vicenda si era innescata da un blitz del 2016 in un allevamento di suini di Bertinoro della filiera del Consorzio. Il relativo video era finito sul web attraverso un filmato-inchiesta: lo stesso che, dopo la querela del Consorzio, aveva proiettato a processo i due attivisti, entrambi del Ravennate: un 44enne di Cervia e un 45enne di Faenza. A fronte di una richiesta di condanna di tre mesi, i due, difesi dagli avvocati Lorenzo Valgimigli e Filippo Plazzi, nella tarda mattinata di giovedì scorso sono stati assolti dal giudice Federica Lipovscek del tribunale di Ravenna. In buona sostanza è stata accolta la richiesta della difesa di applicare la scriminante in parte del diritto di critica per le opinioni espresse nel video e in parte per quello di cronaca per i fatti riportati.

In particolare al sito ’www.prosciuttocrudele.it’ era stata inserita un’inchiesta di 4 minuti e 18 secondi definita "choc" e frutto del blitz nell’allevamento forlivese: nel video si mostravano "animali sofferenti, non curati, abbandonati, maltrattati" e destinati "a diventare prosciutto di Parma". Il Consorzio - parte civile con l’avvocato Massimo Piazza - aveva lamentato una lesione della propria reputazione anche per via della divulgazione su scala internazionale del video e dei relativi contraccolpi all’immagine con conseguenti danni economici.

E proprio l’accostamento del celeberrimo marchio del Made in Italy alle condizioni rilevate nell’allevamento di Bertinoro, aveva spinto all’azione legale. Il Consorzio in estrema sintesi aveva fatto presente di essere formato solo da prosciuttifici e di avere stringenti protocolli per gli allevamenti della filiera ma non il compito di controllo e sorveglianza. Per quanto riguarda le immagini, "ora, in seguito alla sentenza di primo grado del tribunale di Ravenna, il giudice ne disporrà il dissequestro. Se fossimo stati condannati per le parole ‘Prosciutto Crudele’ - hanno sottolineato dall’associazione - avremmo vissuto la sentenza come una grave forma di censura". Con questo processo, "è stato dimostrato come la nostra comunicazione fosse ponderata al caso documentato. D’altronde lavoriamo con diversi giornalisti, istituzioni e aziende per denunciare casi come quelli documentati nella nostra investigazione e ridurre le sofferenze degli animali".