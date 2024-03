Prosegue il progetto ’Anime nel fango’

Al cinema Sarti di Faenza, è stato proiettato il docufilm ’Anime nel fango’ del regista e direttore della fotografia Ettore Zito, tratto dall’omonimo libro di Luca Giacomoni. Desideriamo ringraziare il Comune di Faenza per averci concesso il patrocinio, Cinemaincentro per averci messo a disposizione la sala e il personale, e la Bottega Bertaccini per averci aiutato nella vendita dei libri. Il loro contributo è stato completamente gratuito. Il ringraziamento più grande, però, va a tutte le persone che hanno voluto assistere alla proiezione, occupando sia i posti in platea sia nei palchi e acquistando le quasi ultime copie del libro. È stata l’ennesima dimostrazione di solidarietà e sostegno che Faenza ci ha dimostrato. Il progetto ’Anime nel fango’ prosegue con sempre maggior entusiasmo il suo cammino, con l’obiettivo di raccogliere fondi che, al netto delle spese, saranno utilizzati a favore delle vittime dell’alluvione. I prossimi appuntamenti sono il 27 marzo a Montecitorio a Roma e il 6 aprile a Cesena al cinema Eliseo.

Luca Giacomoni

Attenzione

alle manutenzioni

Bello vedere il sindaco che inaugura strutture con pavimentazioni in legno nel nostro comune, poi ci si chiede se il Comune ha previsto le spese di manutenzione per questo tipo di pavimentazioni? E le manutenzioni non devono essere come quelle di strade, ciclabili e aree verdi.

Luciano Fosci