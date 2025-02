Prosegue il progetto per realizzare hub urbano

Prosegue il progetto, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, per la creazione di un hub urbano, che sarà localizzato nell’area del centro storico e che ha come obiettivo la valorizzazione delle attività commerciali del territorio attraverso interventi strategici di innovazione e potenziamento. Attualmente è in corso la redazione dello studio di fattibilità e giovedì 6 marzo alle 14.30, nella sala del consiglio comunale, l’amministrazione presenterà il progetto agli operatori economici del centro storico interessati a far parte della rete dell’hub urbano. In questa occasione verranno illustrati i dettagli dell’iniziativa, che prevede la realizzazione di un hub che si estenderà dal centro storico fino a comprendere le zone di borgo San Biagio e borgo San Rocco. Verranno inoltre presentate le opportunità e le azioni che la Regione offrirà ai commercianti che decideranno di aderire al partenariato. Entro il 31 marzo il Comune dovrà presentare lo studio di fattibilità, per la cui realizzazione riceverà un contributo di 25mila euro da parte della Regione, finalizzato all’attivazione del hub. In seguito alla valutazione di ammissibilità, gli hub verranno inseriti in un elenco che verrà pubblicato sul sito della Regione.