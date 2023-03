Prosegue la ’Settimana voltanese’ Il Carnevale dei ragazzi

Prosegue la 37ma edizione della ‘Settimana Voltanese’, manifestazione all’insegna di cultura, spettacolo e sport, organizzata dalla Consulta di decentramento di Voltana-Chiesanuova-Ciribella, in collaborazione l’amministrazione comunale di Lugo. Oggi (domenica 26) a partire dalle 14.30 nell’area verde ‘Odone Baroncini’ (adiacente la palestra), ‘Carnevale dei ragazzi’ e spettacolo di burattini in baracca dal titolo ‘Carletto e l’uovo d’oro’ di ‘All’incirco Teatro’. Inoltre, animazione, palloncini, truccadance con ‘Mani di Fata’ di Nora Creazioni. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà al coperto. A ‘Villa Ortolani’ sarà invece possibile visitare la mostra ‘Arte al femminile a Voltana’, collettiva di pittura delle artiste locali Maria Alpi, Dianora Marangoni e Renata Tabanelli. L’esposizione, a cura di Carmine Della Corte e Aldo Savini sarà visitabile fino al 29 aprile, dal lunedì al sabato tutte le mattine, o su appuntamento telefonando alla delegazione comunale 0545 38555. In piazza Unità d’Italia, invece, ultimo giorno con il Luna Park. La ‘Settimana Voltanese’ proseguirà per tutto aprile con una serie di eventi (tra cui la sempre attesa Motosalsicciata, in programma dal 14 al 16) che saranno resi noti volta per volta. Per la presidente della Consulta, Valeria Monti: "Nonostante la sua durata ci ostiniamo a chiamarla Settimana Voltanese per rispetto e in ricordo di colui che ne fu l’ideatore: l’indimenticato maestro Francesco Silvagni. Proprio il 19 marzo di 37 anni fa, infatti, ad opera del maestro nasceva la tradizione della settimana e dell’Almanacco. Mi piace ricordarlo nel centesimo anniversario della nascita".

lu.sca.