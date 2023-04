"Proseguiremo sul percorso tracciato"

Alessandra Fiorini è la nuova assessora in carico alla Giunta comunale di Lugo. Sue sono ora le deleghe ad Associazionismo, Volontariato, Promozione territoriale e urbana. La sua elezione arriva dopo le dimissioni del vice sindaco Pasquale Montalti e la nomina contestuale, nello stesso ruolo, di Luigi Pezzi. Fiorini, classe 1975, laureata in giurisprudenza e attualmente impiegata in Regione nella segreteria dell’assessore al turismo, ha rivestito il ruolo di consigliera comunale del Pd, dalla riconferma di Ranalli fino all’ingresso in giunta. In precedenza è stata fra i banchi del consiglio comunale fra il 2004 ed il 2009 e di nuovo in giunta, durante l’amministrazione Cortesi fra il 2009 ed il 2014, nel ruolo di assessora con delega al Welfare e, nella seconda parte del mandato, ai lavori pubblici. "La scelta di Alessandra Fiorini è stata dettata da considerazioni politiche e umane – ha sottolineato il primo cittadino, Davide Ranalli –. La sua nomina è stata condivisa con il gruppo dirigente del Pd in virtù del suo pregresso che unisce rappresentatività ed esperienza. Un secondo aspetto – ha continuato – riguarda la fiducia che si ripone della persona. Sono molto contento che Alessandra abbia accettato la proposta dal momento che si era detta non più disponibile per ruoli di questo tipo. Non era scontato quindi che accettasse ma lo spirito di dedizione ha prevalso". La nomina di Fiorini coincide anche con una piccola ridistribuzione delle deleghe nell’ambito della Giunta. Al vice sindaco Pezzi sarà trasferita la delega agli Affari generali mentre quella allo Sport resterà in capo al sindaco che sarà coadiuvato, nel seguirla, dal consigliere comunale Ivan Rossi. Nell’ambito della composizione del consiglio comunale, il posto di Fiorini sarà occupato ora da Andrea Valentinotti. "Quando il sindaco mi ha chiesto di parlarmi, non immaginavo che sul tavolo ci fosse la richiesta di rendermi disponibile nel ruolo di assessore – ha spiegato Fiorini –. La prima reazione non è stata subito convinta dal momento che già avevo vissuto una esperienza simile. Non mi vedevo più nel ruolo di amministratrice. Ma la politica ha le sue regole e le sue necessità e capendo i ragionamenti che stanno alla base di questa richiesta mi sono messa a disposizione anche in vista della prossima scadenza del mandato. Il mio impegno sarà quindi part-time. In questa accettazione c’è molto spirito di servizio – ha sottolineato ricordando gli impegni professionali che la portano ogni giorno a Bologna –. Mi vedo in continuità con chi mi ha preceduto un po’ perché manca un anno un po’ perché c’è una condivisione di fondo della visione prospettica della città. Proseguiremo quindi sul percorso già tracciato".

Monia Savioli