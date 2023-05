Proseguono i lavori di ripristino

Acqua ritirata quasi ovunque a Bagnacavallo ma c’è allerta in vista del maltempo annunciato l nei prossimi giorni. Ieri l’acqua si era ritirata quasi ovunque, i livelli idrometrici dei fiumi sono bassi, l’argine del Lamone presso Boncellino è stato ricostruito in tempi brevi. Ma il tempo è instabile e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, in particolare martedì e mercoledì, non sono buone. Resta quindi lo stato di emergenza ed è attivo il Centro operativo comunale (Coc) di Bagnacavallo che si riunisce regolarmente per monitorare la situazione e organizzare interventi e soccorsi.

Inoltre è stata emanata dall’Agenzia regionale di Protezione civile e Arpae un’allerta meteo arancione per criticità idraulica anche per la giornata di oggi. Proseguono intanto i lavori di ripristino dei fossi e di pulizia delle fognature delle zone alluvionate: in questi giorni di pioggia Hera darà la priorità agli interventi nelle zone colpite.

A tal proposito il Comune ricorda a tutti i cittadinI e alle imprese che hanno subìto danni per l’alluvione che non sono ancora disponibili moduli o informazioni precise per presentare richiesta di risarcimento dei danni. In attesa di avere indicazioni si raccomanda di documentare il più possibile i danni subiti con foto, video e dove possibile relazioni tecniche. Ulteriori informazioni saranno rese note non appena disponibili.