Proseguono i lavori di riqualificazione stradale

L’amministrazione comunale di Faenza informa i cittadini che sono in corso una serie di interventi per il rifacimento dei manti stradali in diverse zone della città, sia nelle aree colpite dall’alluvione dello scorso maggio sia in altre zone strategiche.

"L’obiettivo principale di questi lavori è garantire una maggiore sicurezza stradale e migliorare la viabilità cittadina. L’amministrazione è consapevole dei disagi che questi interventi possono causare e si è impegnata a programmarli in modo da limitarli al massimo soprattutto in vista della riapertura delle scuole, compatibilmente però con le esigenze inderogabili delle ditte incaricate dei lavori".

Nel centro urbano entro domenica 15 settembre verranno completati i lavori in via Batticucolo, nei pressi dello svincolo della circonvallazione, e in via Argnani e via Ballardini (dal ponte a via Lapi). Lavori per il rifacimento del manto stradale nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17 settembre, nella fascia 8-18, in via Sant’Agostino dove sarà vietata la sosta e il transito.

Bassa Italia: dal 13 al 20 settembre, si lavorerà in via Comerio, via Pani e via Mazzanti. Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, orario 7.30-19.

Zona Monte: proseguono anche la prossima settimana, dal 16 al 20 settembre, le asfaltature e la realizzazione dei marciapiedi nella zona dell’Orto Bertoni. L’amministrazione ricorda che il cronoprogramma potrebbe subire variazioni a causa di imprevisti o condizioni meteo avverse. "Questi interventi – dice il sindaco Massimo Isola – rappresentano un passo fondamentale per la nostra città. Grazie a significativi finanziamenti, siamo riusciti a individuare e risolvere criticità di lunga data nel sistema della mobilità. Un ampio ventaglio di opere sostenute da investimenti di diversi milioni di euro, ci permetterà di migliorare in modo sostanziale la viabilità, garantendo maggiore sicurezza e qualità della vita ai cittadini".