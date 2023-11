Proseguono le donazioni di libri alla biblioteca Manfrediana

La biblioteca Manfrediana continua la sua opera di ripristino delle collezioni andate perdute durante l’alluvione di maggio. Nella mattinata di ieri sono stati donati all’istituzione con sede in via Manfredi duemila volumi provenienti dal liceo classico Manin e dal Centro del fumetto Pazienza di Cremona, che andranno a rinfoltire le sezioni di Letteratura moderna (la quale nell’alluvione perse circa 20mila libri) e Letteratura per l’infanzia, semidistrutte dalla furia delle acque. "All’appello del liceo e del Centro fumetti – spiega la direttrice della biblioteca Daniela Simonini – hanno aderito tantissimi cittadini di Cremona, che in questo modo hanno deciso di dimostrare la loro solidarietà alla Manfrediana". I libri sono stati consegnati dai volontari del Centro Atlantide della Protezione civile - Nucleo Beni culturali. Nel pomeriggio altri duecento volumi provenienti dal comune di Settimo Torinese sono approdati alla biblioteca: alla raccolta hanno preso parte le piemontesi Fondazione Ecm e Lions. "Le donazioni ammontano già a una parte numericamente consistente rispetto a quanto perduto nell’alluvione", prosegue Simonini. "Il lavoro da fare per far tornare la Manfrediana com’era è ancora molto, ma siamo sulla buona strada".

Filippo Donati