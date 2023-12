Prospettive economiche: gli scenari: "Serve un tetto al debito pubblico"

"Occorre mettere un tetto al debito pubblico. Senza un limite il debito pubblico si mangia tutta la ricchezza dell’Italia. Ma ora che l’inflazione sta calando la Bce, che era arrivata tardi a uscire dai tassi a zero, adesso non deve tardare a ridurre i tassi, perché c’è bisogno di una spinta e occorre sostenere le imprese e l’occupazione". Lo ha ribadito con forza il presidente dell’Abi e del Gruppo La Cassa di Ravenna, intervenuto ieri all’incontro organizzato da Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti) sul tema ’Attualità e prospettive della situazione economica’ della che si è tenuto presso l’aula magna del palazzo arcivescovile.

Introdotti da Enrico Maria Saviotti, presidente della sezione Ravenna, Faenza e Imola di Ucid, i due relatori, Antonio Patuelli e Gianluca Galletti, presidente di EmilBanca di Bologna e al vertice dell’Ucid nazionale, si sono soffermati sulle tematiche attuali in fatto di economia e ambiente. "Il debito pubblico – ha detto Patuelli – è la palla al piede dell’Italia e noi italiani ormai ci siamo assuefatti, visto che è dal 1967 che cresce senza sosta. Se non viene messo un tetto, tutti gli anni ci sono delle ottime ragioni per farlo aumentare e non vorrei che domani si prelevasse la ricchezza privata per farvi fronte". Il debito pubblico era un tradizione pre risorgimentale, nel Regno di Sardegna come nel Granducato di Toscana o nel Regno delle Due Sicilie, ma "ora è il momento di intervenire – ha detto Patuelli - e non di guardare un numero che sale di continuo è che oggi è arrivato a sfiorare i 2.850 miliardi di euro".

"Così come – ha aggiunto Patuelli – non dobbiamo pensare che i tassi a zero virgola siano la normalità. Il denaro è giusto che costi e ora i tassi non sono certamente altissimi se si guarda alle medie storiche e si ricorda che in epoche di alta inflazione arrivarono a oltre il 19%". In fatto di economia, ha ribadito Gianluca Galletti "stiamo passando da una a un’altra economia in maniera caotica. Veniamo da un capitalismo molto spinto che ha caratterizzato il 900 e ha fatto dell’Italia la settima potenza industriale; ma qualche problema l’ha creato, come la molta disparità tra le persone e una ricchezza mal distribuita".

Giorgio Costa