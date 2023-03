Prospettive, quando l’arte incontra la natura: appuntamento da Savini Vivai a Cotignola

Fa tappa oggi a Cotignola la terza edizione di ‘Prospettive’, progetto di promozione della ricerca e della sperimentazione sull’arte contemporanea, realizzato da alcuni Comuni tra cui quello della Bassa Romagna con la Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con lo spazio espositivo ‘Adiacenze’. Si partirà da Savini Vivai, in via Cenacchio 3d, per una passeggiata lungo il fiume Senio e il canale emiliano romagnolo. Al rientro ci sarà una visita alle nuove serre di Savini Vivai e alle 17 avverrà il taglio del nastro, con presentazione al pubblico di ‘Aquae’, la nuova opera dell’artista argentino Oscar Dominguez. Seguirà un aperitivo offerto da ‘Cotignola Invita’. Per la realizzazione dell’opera si è scelto di far dialogare un’azienda locale, la Savini Vivai, e un artista, Oscar Dominguez, da sempre attento alla materia e ai materiali, e alla loro capacità intrinseca di relazione con i luoghi. In questo caso il luogo scelto è all’incrocio tra il fiume Senio e il Canale emiliano-romagnolo, in mezzo a una distesa di campi. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.

Lu.Sca.