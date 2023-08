’Proteggiamo Conselice’: "Prioritaria la pulizia di fiumi e canali"

"Una priorità è la manutenzione di fiumi e argini, fondamentali per scongiurare nuove alluvioni. Vigileremo e siamo pronti a manifestazioni pacifiche se i lavori non saranno fatti". è uno degli obiettivi indicati dal neonato comitato ’Proteggiamo Conselice’ che mercoledì sera si è riunito in municipio con un’affollata riunione. Il comitato, nato nei giorni dell’alluvione, è stato fondato nove cittadini dei territori di Conselice e limitrofi. Dopo i saluti del presidente Roberto Carlini, ha preso la parola la consigliera Irene Curcio che ha detto: "Non basta ricostruire: bisogna prima mettere in sicurezza il territorio affinché quanto accaduto non ricapiti più".

L’ingegner Mentino Preti ha spiegato che l’acqua da Conselice non è potuta defluire naturalmente verso il mare per via della conformazione del territorio: "Per questa ragione, nel corso della storia sono stati realizzati canali come il Destrareno che, insieme ai fiumi, convogliassero le acque provenienti dagli Appennini verso il mare. Tuttavia, la rete fluviale sembra aver mutato nel corso dei secoli la propria funzione da autostrada per l’acqua verso il mare a riserva naturale che ospita specie animali e vegetali protette – ha sostenuto Preti – . Sulla spinta ambientalista ed ecologista sono, infatti, state identificate delle zone all’interno degli alvei dei fiumi definite ZPS – Zone di Protezione Speciale – presso le quali non è legalmente possibile condurre la dovuta attività di manutenzione e pulizia degli argini. Le numerose specie arboree insediatesi lungo gli alvei dei fiumi – ha argomentato – hanno drasticamente ridotto la portata degli stessi, contribuendo in maniera significativ, all’esondazione delle acque durante l’alluvione. Parallelamente, tane di istrici e nutrie, abitanti dei letti fluviali, hanno indebolito notevolmente gli argini causandone, in parte, la rottura".

Fra gli obiettivi del Comitato c’è quindi vigilare affinché venga realizzata una pulizia totale dei fiumi Sillaro e Santerno.

"L’unione fa la forza – è importante riuscire ad arrivare a tutti i cittadini e ottenere l’appoggio della popolazione conselicese” – è l’esortazione del vicepresidente Marco Bedeschi che anticipa che il Comitato si dice pronto ad organizzare manifestazioni pacifiche qualora i lavori di manutenzione e pulizia totale degli argini, fondamentali per scongiurare un nuovo evento catastrofale di siffatta portata, non proseguano nella maniera auspicata".