Protesta a San Pietro in Campiano "Scuola, vogliamo tre classi prime"

L’Ufficio scolastico di Ravenna rifiuta la terza classe prima alla scuola media di San Pietro in Campiano e i genitori dei 49 alunni coinvolti, sono sul piede di guerra e disposti a mobilitarsi per fare valere le proprie ragioni. La vicenda si protrae da tempo, per la precisione dall’inizio del secondo quadrimestre, appena le famiglie sono venute a conoscenza della ‘soluzione’: la suddivisione in due classi e per di più con tempi scuola diversi (5 giorni e 6 giorni di frequenza settimanale).

"Le classi ‘pollaio’ sono tornate con buona pace di chi diceva che la pandemia avesse insegnato qualcosa – spiega Carlotta Tarroni, tesoriere del Comitato Genitori del Plesso di San Pietro in Vincoli –. In questo modo non si tiene conto delle criticità legate al numero importante, tanto più che si aggiungeranno alcuni bimbi ripetenti, sfiorando quindi le 30 unità per classe, delle esigenze delle fasce più deboli, nello specifico due portatori di handicap grave con educatore e maestro di sostegno, con evidente disagio dei bambini, delle famiglie e dei docenti". A nulla è servito l’incontro con l’assessore comunale Fabio Sbaraglia, il 9 maggio, ultima tappa del percorso, visto che la conferma della ‘soluzione’ è avvenuta con delibera del consiglio il successivo 26 maggio.

"L’assessore ci ha ascoltato – racconta Elena Piovaccari – spiegandoci poi di essere a conoscenza dei fatti. La flebile speranza di fare tre classi era legata alla decisione dell’ufficio scolastico che, alla fine, ha però scelto di accordare il vantaggio a un’altra situazione del forese. Durante l’incontro, l’assessore ci aveva chiesto un segno di avvicinamento che abbiamo fatto con l’intento di trovare una strada di mediazione, accettando di rinunciare al tempo scuola di 5 giorni, in favore di quello di 6. Ma neanche questo è servito considerando che avremo solo due classi e, per di più, con tempi scuola diversi. Sbaraglia ci aveva detto che ci avrebbe ricontattato entro il 31 maggio, ma non abbiamo più saputo nulla, se non la decisione presa dall’Ufficio scolastico".

In quanto madre di tre figli, di cui 2 gemelli – che per legge sono messi in classi differenti – Piovaccari si troverà l’anno prossimo ad aver un figlio che frequenta 5 giorni a settimana fino alle 14 e uno 6 giorni con fine lezione alle 13. Nella sua stessa situazione c’è un’altra famiglia con gemelli. Luana è invece la mamma di un bimbo speciale, che ha bisogno di pace e tranquillità, ma la sua richiesta di blocco del numero alunni per la sua classe di frequenza è finita nel nulla.

"La nostra scuola è sempre in prima linea – fa notare Naomi Biondi, madre di tre figli –, quando il Comune cerca un centro di aggregazione nel forese. Nell’ordine, è sempre stata sede di seggio e anche primo centro hub durante l’emergenza alluvione, ospitando centinaia di persone sfollate dalle loro case di tutti i paesi delle nostre campagne. Non ci pare giusto con quello che abbiamo vissuto e visto, con quello che molti dei nostri ragazzi hanno passato in questo periodo, andare ad aggiungere anche la prospettiva di avere ‘meno attenzioni e tempo’ da parte dei docenti, per questioni di bilancio a cui non ci può, o non si vuole, mettere mano". I genitori non si danno per vinti e, per l’estate, hanno in programma di organizzare eventi sul tema e anche una raccolta fondi per sensibilizzare la gente.

Roberta Bezzi