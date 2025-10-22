Protesta con la famiglia: "Licenziato ingiustamento". L’azienda: "Tutto legittimo"

Presidio ieri mattina davanti ai cancelli della Tozzi Sud per una manifestazione contro il licenziamento di Rocco Runza, delegato sindacale e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Secondo la Uilm, l’azienda ha proceduto al licenziamento di Runza "dopo mesi in cui il lavoratore era stato tenuto forzatamente lontano dal posto di lavoro, contro la propria volontà e senza alcuna responsabilità a suo carico".

Rocco Runza e la sua famiglia sono arrivati dalla Sicilia per partecipare al presidio insieme alla Uilm di Ravenna che chiede all’azienda di "riconsiderare le proprie decisioni e di ripristinare un clima di rispetto reciproco". Ora la Tozzi Sud (18 dipendenti), a seguito delle vicende concorsuali che hanno investito l’azienda ravennate, è di proprietà della famiglia Perna di Gela terra di origine dello stesso Runza che era project leader e girava l’Italia per seguire i lavori della Tozzi Sud, dopo aver curato le fasi di passaggio dell’azienda ravennate alla famiglia siciliana. L’azienda, secondo quanto riporta l’ex dipendente, lo avrebbe tenuto in ferie forzate, per oltre 5 mesi, da agosto 2024 fino a inizio gennaio 2025 quando gli ha comunicato il trasferimento in Francia presso l’unità produttiva di Donges, nella Loira Atlantica, "come capo squadra operativo e demansionato rispetto alla mia qualifica", spiega Runza. Che ha impugnato il trasferimento e attraversa un lungo periodo di malattia sino quando, nel giugno scorso, l’Inps lo ha ritenuto in grado di riprendere il lavoro.

L’azienda non lo ha richiamato in servizio e il 27 agosto arriva la lettera di licenziamento per "violazione dei principi di lealtà e buona fede".

"A questo punto o l’azienda mi reintegra o mi paga i danni. Io sono convinto ad andare avanti e se la questione non si risolve, dalla prossima settimana inizio lo sciopero della fame davanti ai cancelli dell’azienda insieme a moglie e i figli di 16 e 10 anni", spiega Runza che lo scorso 13 ottobre ha impugnato il licenziamento intimato per mancanza di giusta causa e/o giustificato motivo e ancora non ha ricevuto il Tfr che gli spetterebbe.

E se da Ravenna l’azienda si dice "sorpresa dall’essersi trovata un picchetto senza alcun motivo" e ricorda di "aver fissato 2 settimane fa un incontro per raggiungere un accordo e al quale il lavoratore non si sarebbe presentato", l’avvocato Fabio Guarasci, che tutela la Tozzi Sud, ribadisce come "il licenziamento sia più che legittimo e il picchetto fuori dall’azienda assolutamente fuori luogo. Se l’ex dipendente ha ragioni da far valere si rivolga all’autorità giudiziaria, cosa che ancora non ci risulta abbia fatto".

Giorgio Costa