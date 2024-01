Protesta continua. Potere al popolo si oppone ai decreti penali di condanna

"Bisogna iniziare a ragionare in maniera diversa sulla fruizione democratica degli spazi di questa città". Ecco uno dei concetti espressi ieri mattina da Gianfranco Santini in piazza del Popolo nel corso di una conferenza stampa ‘outdoor’. L’ex candidato sindaco e portavoce dell’assemblea territoriale ravennate di Potere al Popolo, si è appellato ai principi della libertà di espressione dopo aver ricevuto – assieme a Marta Collot, portavoce nazionale – il decreto penale di condanna per aver organizzato una manifestazione pubblica, appunto in piazza del Popolo con una trentina di partecipanti, senza averne dato preavviso al questore: "Contestiamo il decreto di condanna che è arrivato a Marta Collot e al sottoscritto per un presidio effettuato il 28 maggio scorso, durante l’alluvione. La nostra fu una risposta alle parole del prefetto, appoggiato dai sindaci, fra cui anche De Pascale, che chiedevano ai volontari arrivati da tutta Italia, di sospendere gli aiuti alla nostra gente. Tutti esaltavano i volontari, ma, ad un certo punto, dissero agli stessi volontari di tornarsene a casa. In quel momento, lo Stato non era presente sul territorio, in particolare nella pulizia e nello sgombero delle case alluvionate".

Potere al Popolo protestò contro l’invito di prefetto e sindaci del territorio, di lasciare campo agli uomini della Protezione civile: "La sanzione amministrativa di 200 euro – ha proseguito Santini – è arrivata in questi giorni, ma c’è anche il decreto penale di condanna. Faremo opposizione a queste decisioni, e lo faremo solo ed elusivamente per una ragione politica. Quella manifestazione, alla quale parteciparono molti dei volontari, fu organizzata in poche ore. Ci sembrava doveroso chiedere conto al prefetto e al sindaco della loro posizione". Resta il fatto che mancava l’autorizzazione: "Non è un problema burocratico, ma politico. Non nascondiamoci dietro la burocrazia. Piuttosto, c’è stata la volontà di colpire le voci dissonanti. Sembra quasi che, contestare le voci del prefetto e del sindaco, come abbiamo fatto noi, sia stato equiparato ad un delitto di lesa maestà. Ovviamente ci opporremo con un ricorso sul piano giudiziario, ma ci opporremo anche dal punto di vista politico, continuando a fare quello che abbiamo sempre fatto".

Santini ha poi aggiunto: "La nostra è stata una manifestazione totalmente democratica. Ci siamo presentati in piazza del Popolo, utilizzando esclusivamente la parola per esprimere la nostra opinione, senza offendere nessuno. Abbiamo fatto solo una critica politica".

Roberto Romin