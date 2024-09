Protesta degli alluvionati: "Allagati due volte, ora basta"

"Siamo diventati la cassa di laminazione di quartiere ma la sindaca Elena Zannoni ci ha assicurato che in breve verrà costruita una cassa di espansione a circa un chilometro dal quartiere". A Lugo, quartiere Madonna delle Stuoie, l’alluvione è arrivato per la seconda volta in 16 mesi e i residenti sono esasperati. Daniele Montanari, 73 anni, si è trovato con 50 centimetri d’acqua in casa anche la settimana scorsa e ha costituito un comitato di cittadini che è stato ricevuto nella serata di venerdì dalla sindaca.

"Stavolta ci ho rimesso solo, si fa per dire, due frigoriferi, ma anno scorso i danni sono arrivati a quota 30mila euro rimborsati con 5mila euro", attacca Montanari che abita in via Gattinelli. Si sono fermate le due idrovore di via Rivali causa l’acqua arrivata da Cotignola che ha fatto saltare i collegamenti elettrici e, complice il rialzo sui cui è stato realizzato il supermercato Conad, la zona è finita sott’acqua.

"Siamo diventati la cassa di laminazione dell’area e stiamo pensando di andare in piazza anche noi a protestare. Adesso – spiega Montanari – la sindaca ci ha assicurato che il Comune ha acquistato l’area per una vasca di laminazione a circa un chilometro di distanza. Si deve metter mano a un progetto concreto che riduca il rischio di questa zona. Così non possiamo andare avanti, la gente è esasperata", spiega Montanari, che ha appena raccolto 150 firme a margine di un documento che chiede un rapido intervento del Comune. "E poi – conclude Montanari – abbiamo chiesto alla sindaca di adoperarsi presso la Regione affinché i fondi prendano con più decisione la via della Romagna. La gente è esasperata, dobbiamo e vogliamo avere risposte concrete. E abbiamo anche chiesto che il Comune si faccia portavoce della necessità di reistituire una figura centrarle per la sicurezza idraulica che era quella del guardiano del fiume. Abbiamo apprezzato l’attenzione che la sindaca ci ha riservato e il carattere costruttivo dell’incontro in cui si è anche concordato sulla necessità di ripulire adeguatamente l’alveo del fiume Senio".

Giorgio Costa