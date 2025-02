Protesta dei lavoratori Lafert. Oggi il secondo incontro in Regione

I lavoratori dello stabilimento della Lafert di Fusignano sono tornati a incrociare le braccia nella giornata di ieri per le quattro ore di sciopero indette dai sindacati per sostenere il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici. Anche se la motivazione era diversa, il pensiero è andato alla vertenza in atto per cercare di salvare il proprio posto di lavoro, data la decisione dei vertici aziendali di chiudere proprio lo stabilimento di Fusignano alla fine del prossimo mese e di licenziare i 60 addetti che vi trovano occupazione.

Il momento è cruciale: oggi si terrà il secondo incontro in Regione per cercare di trovare una soluzione alternativa alla chiusura, dopo gli infruttuosi due appuntamenti che si sono tenuti a Marghera - Lafert Group ha sede a San Donà di Piave. La richiesta dei sindacati, dopo la trasferta veneta, era stata quella che all’incontro, oltre all’assessore al lavoro, Giovanni Paglia, potesse partecipare anche il titolare dello sviluppo economico, Vincenzo Colla, ma quest’ultimo non sembra possa essere presente.

I lavoratori chiederanno la revoca della decisione di chiusura e l’avvio della cassa integrazione straordinaria, al fine di avere più tempo per cercare di trovare soluzioni alternative. Ora la procedura di licenziamento collettivo è stata bloccata proprio in concomitanza dei negoziati, così come lo stato di agitazione dei lavoratori è stato messo in standby.

Matteo Bondi