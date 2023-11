Protesta per i tagli in sanità. Mille dipendenti Ausl aderiscono

In mille, tra i dipendenti dell’Ausl Romagna, hanno incrociato le braccia lo scorso 17 novembre. Il dato è stato reso noto ieri dalla Uil Fpl ed è riferito alla manifestazione che si è svolta venerdì scorso in piazza XX settembre, promossa da Uilfpl e Fp Cgil, in relazione allo sciopero su scala nazionale dei settori di pubblico impiego, e in particolare per il mancato finanziamento del servizio sanitario nazionale. "Dalla riduzione del finanziamento pubblico, passando per le criticità emerse con la pandemia – scrive Luca Lanzillotti della Uil Fpl in una nota – sono molteplici i fattori che stanno rendendo il contesto poco attrattivo con diversi professionisti che nell’intero panorama nazionale decidono di dimettersi, appendendo la divisa al chiodo, o di andare a lavorare all’estero". Tra le difficoltà per il personale, la "rimodulazione continua dei turni e quindi delle giornate di riposo, continuo ricorso al lavoro straordinario, difficoltà a fruire dell’istituto delle ferie maturate e aumento delle malattie" elenca Lanzillotti.

Nel contesto locale ha sicuramente inciso la questione della ’pronta disponibilità’ per gli infermieri che l’Ausl avrebbe voluto introdurre e contro cui i sindacati si sono opposti strenuamente, fino ad arrivare alla sua sospensione. "Le nostre proposte alternative, per quello che riguarda la Uil Fpl, devono essere orientate alla garanzia del recupero psico fisico dei dipendenti – prosegue Lanzillotti –, attraverso la tutela delle giornate di riposo e ferie, in un meccanismo organizzativo dinamico adeguatamente valorizzato che, tenendo in considerazione l’insieme di risposte che vanno garantite tuttavia alla totalità dei dipendenti, non deve generare ulteriore disagio e carico alle lavoratrici e ai lavoratori già fortemente sotto stress".