Proteste per la linea Faentina: appello per un miglioramento del servizio ferroviario

Non si fermano le proteste per i disagi legati alla linea ferroviaria faentina. E sono arrivate anche le prime risposte alla proposta – appello del sindaco di Marradi, e presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello Tommaso Triberti per far sentire forte la voce dell’intera comunità locale e dei territori attraversati dalla linea Faentina, per chiedere un forte miglioramento del servizio ferroviario.

La prima ad applaudire l’idea di una manifestazione unitaria, e interregionale, a difesa della ferrovia Faentina, è stata Confesercenti Toscana. Lo hanno detto a una sola voce il direttore regionale Massimo Biagioni, il presidente metropolitano Claudio Bianchi e il presidente di Confesercenti Mugello Daniele Farnetani: "È l’ora di usare la Faentina come metropolitana di superficie, con collegamenti frequenti e rapidi. In entrambi i sensi: a servizio di chi va a Firenze, dei pendolari lavoratori e studenti, ma anche strumento per facilitare l’arrivo in Mugello, dei turisti e di coloro che in questa zona vogliono venire a vivere e a lavorare".

La consigliera regionale toscana di Fratelli d’Italia Elisa Tozzi: "Contro chi vorrebbe manifestare il sindaco e Presidente dell’Unione dei Comuni Triberti? Contro se stesso? Porterò, nuovamente, la questione in Consiglio regionale per chiedere l’esenzione dell’abbonamento per studenti e pendolari".

E proprio nei giorni scorsi i genitori degli studenti romagnoli avevano reso pubblica una lettera di protesta: "Ora basta. Stiamo pagando degli abbonamenti per un servizio che non c’è. E non tirateci fuori il problema delle frane: il servizio faceva già pena prima. Ora è diventato ridicolo, sarebbe comico se non facesse piangere". Queste le parole dei genitori degli studenti che tutti i giorni hanno bisogno della Linea Faentina per andare a scuola.

"La tratta compresa fra Marradi e Faenza – aveva infatti riferito la Rfi – è rimasta a lungo chiusa perché potenzialmente interessata dagli effetti di fenomeni franosi con origine sui versanti in aree non ferroviarie. In un tratto compreso fra San Cassiano e Brisighella i treni viaggiano a velocità ridotta e la linea è a binario unico: i tempi di viaggio aumentano". Per chi abita a Marradi, Fognano o Brisighella arrivare a scuola è ormai da tempo un’odissea.

"Non puoi sapere se tuo figlio arriverà a scuola in tempo, e quindi non sai neanche se potrai andare al lavoro – scrivono i genitori nella lettera – puoi solo portare il ragazzo in stazione e incrociare le dita. Se tuo figlio arriva in ritardo resta fuori dalla scuola. Aspetta fuori dalla porta, mica lo fanno entrare a metà ora. Non solo i treni, ma anche le notifiche dei ritardi arrivano in ritardo".