Proteste per l’Accademia delle belle arti in periferia

La mattina del 28 aprile del 1998 gli studenti dell’Accademia di Belle Arti scesero in piazza per protestare contro la decisione della Giunta di trasferirne la sede dalla Loggetta Lombardesca all’edificio di via delle Industrie in cui per anni si erano tenuti i corsi dell’Albe Steiner. In piazza gli studenti, che lamentavano il trasferimento in una zona periferica della città (critica che ancora oggi è ricorrente), incontrarono l’assessore alla cultura Alberto Cassani il quale non poté che confermare la decisione adottata, in vista dell’organizzazione della Loggetta a museo della città.

A cura di Carlo Raggi