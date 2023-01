Protezione civile, cresce il costo del capannone

Il costo delle materie prime, ma soprattutto il ritrovamento di frammenti di amianto nel terreno oggetto dei lavori. Così la realizzazione del capannone destinato a diventare il centro provinciale unificato della Protezione Civile ha visto aumentare il tetto di spesa da 600mila a 805mila euro. L’opera pubblica, inizialmente interamente finanziata dalla Regione, prevedeva la realizzazione del centro in via Celle, 65 ed il progetto era stato approvato definitivamente nel 2020 dopo la sottoscrizione della convenzione tra Regione e comune risalente al 2019. Nel 2021 però durante i lavori erano stati rinvenuti frammenti in amianto sepolti nell’area interessata. Così ad agosto di quell’anno era stata attivata la procedura di rimozione e smaltimento prima con la comunicazione della ditta incaricata ad Arpae, poi dell’agenzia stessa al comune necessaria per le analisi e la conseguente bonifica. Alla fine del 2021 sono stati affidati i lavori di rimozione del materiale dal terreno e a marzo del 2022 furono nuovamente eseguiti i campionamenti in seguito ai quali, in virtù del non superamento delle concentrazioni della soglia di contaminazione previsti dalla normativa, a maggio è stata poi formalizzata da parte di Arpae la conclusione del provvedimento. Un imprevisto che comportò chiaramente un ritardo nell’esecuzione dei lavori e proprio nel periodo trascorso gli aumenti dei prezzi di materiali da costruzione, carburanti e prodotti energetici hanno reso indispensabile per la realizzazione dell’opera la revisione dei prezzi. Così la Regione, a luglio 2022 ha deliberato l’aggiornamento infrannuale. Tali aggiornamenti, al netto anche delle normative statali, degli interventi aggiuntivi per le lavorazioni in seguito alla bonifica e alle migliorie resesi necessarie in corso d’opera hanno aumentato di 205mila euro il costo del capannone portando la spesa complessiva dai 600mila iniziali agli 805mila euro. Pochi giorni prima della fine del 2022, la giunta di Faenza ha deliberato l’approvazione dei maggiori oneri per la realizzazione del capannone finanziati con contributo regionale per 420mila euro e 180mila euro, mentre la spesa di 205mila euro è stata iscritta a bilancio 2022-2024 da finanziarsi per con risorse comunali. "Si tratta di risorse della spesa corrente - ha specificato l’assessore Massimo Bosi -, la difficoltà era reperirli prima delle scadenze. I lavori sono iniziati e si concluderanno in primavera con la consegna del grezzo. Dopodiché si procederà con le finiture per renderlo utilizzabile. I tempi di consegna lavoro dovrebbero essere rispettati ed entro il 2024 il centro provinciale unificato sarà operativo".

Damiano Ventura