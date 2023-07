Protezione civile, formati 13 nuovi volontari

Prevedeva 14 ore di formazione, con tre lezioni teoriche che si sono svolte presso la sala di via Giustiniano e la prova pratica di sabato scorso che si è tenuta presso la Base Orione. Stiamo parlando del corso base per volontari, iniziato lo scorso 11 luglio e conclusosi sabato scorso, organizzato dal Gruppo comunale di Protezione civile di Bagnacavallo. Si è trattato del primo corso del genere tenutosi nella cittadina e pure del primo organizzato direttamente da un Gruppo comunale dell’Unione della Bassa Romagna. Tredici i partecipanti – tre donne e dieci uomini –: sette confluiranno nel Gruppo comunale di Bagnacavallo, cinque in quello di Cotignola e uno nel Corpo volontario forestale di Bagnacavallo. Si tratta di volontari che erano già iscritti e che ora, superato il corso, divengono operativi a tutti gli effetti. In questo modo i volontari del Gruppo comunale di Bagnacavallo oltrepassano quota quaranta. Nella mattinata di sabato scorso sono intervenuti il sindaco Eleonora Proni e gli assessori Caterina Corzani e Alfeo Zanelli, salutando i nuovi volontari e portando il loro apprezzamento per l’impegno della Protezione civile. Non si può non ricordare infatti, lo straordinario lavoro svolto dai volontari in occasione delle due alluvioni di maggio e in questi giorni per il fortunale. Per informazioni consultare il sito del Comune.

lu.sca.