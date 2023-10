Protezione civile in piazza

Il Dipartimento nazionale della protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri anche quest’anno ha promosso la ‘Settimana della protezione civile’ e la Campagna ‘Io non rischio, buone pratiche di protezione civile’. A seguito dell’alluvione, in accordo con la Prefettura di Ravenna, la città di Faenza si è proposta di ospitare entrambi gli appuntamenti che contemplano incontri pubblici e la presenza di stand dei diversi enti dello Stato e del volontariato. Oggi alle 10, a Palazzo del Podestà seminario ‘Il servizio nazionale della Protezione civile a supporto degli enti locali in emergenza’. Domani, dalle 9 alle 19, in piazza del Popolo il gazebo di ‘Io non rischio, buone pratiche di protezione civile’, e dalle 15 alle 19, verrà allestita la Cittadella della Protezione civile.