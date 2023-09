Protezione civile, targa per i volontari

Una targa di ringraziamento per esprimere gratitudine per il grande lavoro svolto dalla Protezione Civile di Ravenna durante gli eventi alluvionali di maggio. A consegnarla personalmente al presidente provinciale Claudio Mercuriali è stato il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, recatosi martedì in visita nella sede del coordinamento provinciale di Celle a Faenza. Il prefetto De Rosa, accompagnato dal referente delegato per l’Unione della Romagna Faentina Marco Iacchetta, ha visitato la sede e si è intrattenuto per un breve incontro con una trentina di volontari in rappresentanza delle 34 associazioni della provincia con compiti di protezione civile. Nel corso dell’incontro è stato anche proiettato un video dei drammatici giorni di maggio. "Ciò che hanno fatto i volontari è stato straordinario ed esemplare. Sono 34 i gruppi aderenti per 1300 volontari che svolgono una funzione essenziale" ha detto il prefetto.