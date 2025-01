Protezioni dagli allagamenti, si parla del bando

Domani alle 20.30, nell’aula 4 della veranda al piano terra di Faventia Sales (via San Giovanni Bosco 1 a Faenza), è in programma una serata dedicata al bando regionale ‘Autoprotezioni’. Nel corso dell’incontro, organizzato dai Comitati degli Alluvionati, saranno spiegate le opportunità offerte ai cittadini per accedere al bando regionale, che prevede una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro.

La Regione Emilia-Romagna, a seguito degli eventi alluvionali, ha pubblicato un bando per sostenere i cittadini residenti nei territori colpiti. Il bando concede contributi economici ai proprietari di immobili residenziali destinati ad abitazione principale che abbiano acquistato o intendano acquistare sistemi o dispositivi per proteggersi dagli effetti di future alluvioni, come barriere frangi-acque, paratie antiallagamento, valvole anti-riflusso, sistemi anti-allagamento con pompe o pozzetti, generatori elettrici, sacchi di sabbia o sacchi auto-espandenti e sanitari con scarico forzato.

Dopo i saluti del sindaco Massimo Isola, domani sera a Faventia Sales interverrà Manuela Rontini, sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna. Seguirà Stefano Gaiardi, coordinatore dei Comitati degli Alluvionati della Romagna Faentina, che farà ‘Il punto sui dispositivi e sul loro significato’. Alle 21.15, Lucia Marchetti, dirigente del Settore Ricostruzione, e Antonella Altini, responsabile del Servizio Emergenza dell’Unione della Romagna Faentina, presenteranno il bando. Alle 21.45, interverrà un responsabile di un’azienda produttrice di dispositivi-barriera. Saranno presenti tre aziende con punti informativi. Le aziende del settore interessate a partecipare possono scrivere a comitatialluvionatiurf@gmail.com.