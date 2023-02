Protocollo Prefettura-Comune contro le truffe agli anziani

"Strùffati, insieme per non cadere in trappola" è lo slogan che accompagna l’accordo siglato tra Prefettura e Comune di

Ravenna per combattere il fenomeno delle truffe agli anziani. A sottoscriverlo ieri mattina a palazzo Merlato sono stati il prefetto Castrese De Rosa e il sindaco Michele de Pascale. L’accordo mira a rafforzare le azioni a difesa delle persone anziane che si confermano quale categoria più esposta a raggiri criminali.

In particolare, nelle frazioni più decentrate (Ravenna è il secondo comune più esteso d’Italia dopo Roma) sono presenti circa 11 mila persone over 70: e proprio in queste zone si focalizzeranno gli interventi di tutela con esperti e rappresentanti della polizia locale, tra cui consulenti legali e appartenente ai sindacati dei pensionati che svolgeranno incontri di sensibilizzazione sul fenomeno delle truffe e sulle strategie di contrasto. Per questa campagna, l’amministrazione comunale, all’esito dell’istruttoria curata dalla Prefettura, ha ottenuto un finanziamento dal ministero dell’Interno di quasi 18.500 euro.

Le risorse saranno destinate allo sviluppo di una strategia comune tra cui la selezione di una scuola per realizzare brochure e altro materiale, di un’associazione culturale per produrre uno spettacolo sulle truffe agli anziani; incontri con esperti sindacali e polizia locale; tre recitalmonologhi sull’argomento delle truffe e momenti di informazione con distribuzione di materiali cartaceo oltre alla realizzazione di un logo. "È fondamentale che i cittadini non più giovani si rivolgano con fiducia alle Forze di Polizia segnalando ogni situazione di rischio di truffa — ha sottolineato De Rosa – anche perché certi reati determinano sia danni economici che psicologici". "È nostro dovere – ha aggiunto de Pascale – mettere in campo tutte le azioni possibili per aiutare e sostenere i cittadini e le cittadine più fragili".