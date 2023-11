Prova a rubare piumino: preso: "Era freddo"

Ha adocchiato quel piumino di marca del valore di circa 160 euro e ha provato a portarselo via. Ma è stato bloccato prima da una dipendente del negozio. E poi è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile. Protagonista di quanto accaduto attorno nel primo pomeriggio di venerdì scorso alla Cisalfa, è un 34enne di origine georgiana a suo dire in visita turistica in Italia ma senza sapere indicare dove abbia finora soggiornato. L’uomo, che ha un precedente di polizia a Taranto dell’agosto scorso per furto, proveniva da Milano con l’intenzione di recarsi a Roma e a Napoli prima di essere arrestato per tentato furto a Ravenna, così come disposto dal pm di turno Stefano Stargiotti. Ieri mattina davanti al giudice Cosimo Pedullà e al viceprocuratore onorario Annalisa Folli, l’uomo, difeso dall’avvocato Alessandra Giovannini, si è scusato sostenendo di avere preso quel piumino con l’intenzione di proteggersi dal freddo.Quindi, dopo la convalida dell’arresto, ha patteggiato 5 mesi e 2 giorni di reclusione e 300 euro multa (pena sospesa) con la confisca del taglierino che ha detto avere trovato fuori dal negozio. Infine è tornato libero.