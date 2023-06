Prove d’esame solo orali Consigli d’istituto scontenti E gli studenti cesenati raccolgono firme contro

La sola prova orale per gli studenti di terza media e della maturità colpiti dall’alluvione riceve la bocciatura del Coordinamento dei presidenti dei Consigli di istituto della provincia di Ravenna. Non è piaciuta infatti la scelta compiuta dal ministero dell’Istruzione e del Merito di far sostenere all’esame un solo colloquio orale per gli studenti delle aree colpite dal maltempo. Il referente provinciale del Coordinamento dei Consigli di Istituto ha indirizzato una lettera allo stesso ministero, all’Ufficio Scolastico Provinciale e a quello Regionale. A nome "di numerosi Istituti scolastici – si legge – esprimiamo un grande disappunto nel leggere il provvedimento di abolizione delle prove scritte per gli esami di Stato di termine del primo e secondo ciclo. Tuttavia è corretto riportare la soddisfazione di alcuni istituti che, nella loro specificità, fortunatamente hanno avuto soluzione a questo problema con l’applicazione di questa ordinanza". A giudizio del coordinamento "si è dovuto ‘subire’ un provvedimento non condiviso. Dall’alto è arrivata una nuova formula che vuole cercare di risolvere un problema ... che vari istituti non hanno affatto, privandoli invece di un’occasione molto importante nel percorso di tantissimi alunni". Scontenti anche i segretari generali Flc Forlì Cesena e Ravenna: "Un provvedimento forzato, dalla dubbia efficacia e che costringe le scuole a rimettere in discussione quanto già definito e riorganizzarsi in pochissimi giorni, con spreco di energie a fronte di carichi di lavoro, per il personale docente e Ata sempre crescenti".

A Cesena la protesta sta coinvolgendo non solo gli insegnanti, ma anche gli stessi studenti. Le classi quinte dell’istituto Versari-Macrelli subito dopo la decisione del ministro Valditara hanno aperto una sottoscrizione online per chiedere di poter svolgere l’esame di maturità completo. E sono bastati pochi giorni per superare le mille firme. "Noi, studenti del quinto anno degli istituti secondari di secondo grado, delle città della Romagna colpite dall’alluvione del maggio 2023, abbiamo appreso con preoccupazione e contrarietà la decisione del ministro Valditara, di cancellare le due prove scritte dell’Esame di Stato e di lasciare solo una prova orale. Riteniamo che questo provvedimento, per quanto dettato dalle migliori intenzioni di aiutare gli studenti di aree così duramente colpite, sia in realtà lesivo dei nostri interessi e rischi di inficiare il lavoro di un intero anno scolastico. Questo provvedimento, per quanto pensato per agevolarci, ci ripiomba in qualche modo a quei giorni di privazioni e di anormalità e, in questo caso, senza una reale emergenza".

Nel Forlivese, dopo le critiche già sollevate in precedenza, ieri anche in val Bidente è montata la protesta con i sindaci di Galeata e Santa Sofia, Francesca Pondini e Daniele Valbonesi, che hanno espresso la loro contrarietà verso la scelta del ministero e pubblicato nei canali social delle loro amministrazioni le considerazioni espresse con una lettera dalla professoressa Marta Trebini, docente alla media dell’Ic di Civitella. "La nostra scuola – ha scritto la prof – è rimasta chiusa per una settimana, principalmente per via delle frane e per la mancanza d’acqua nelle case e in alcuni edifici scolastici. In accordo con la nostra dirigente, ci siamo immediatamente attivati per non lasciare soli i ragazzi e non permettere che rivivessero la stessa atmosfera claustrofobica e angosciante dei lunghi mesi del Covid. Abbiamo scritto, li abbiamo incontrati online, abbiamo affidato letture e riflessioni su quanto stava succedendo, per esorcizzare la paura di una nuova emergenza. Dall’inizio dell’anno ogni attività, ogni prova, ogni approfondimento – continua la lettera – è stato in funzione dell’esame. Perché gli esami contano, gli esami costruiscono, gli esami segnano uno spartiacque indelebile nel cammino di ogni studente. Perché gli esami restano. Ho lavorato fino a notte, per giorni, insieme ai colleghi, per costruire le terne di italiano, tracce che potessero essere perfette per loro. Ci sono stati i corsi pomeridiani, ci sono state le simulazioni di inglese". Quindi conclude: "I nostri ragazzi erano all’altezza e voi non ci avete creduto. Noi andremo avanti e daremo ancora più significato e importanza ai colloqui orali, ma l’avete fatta grossa".