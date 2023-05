Prove di normalità A Faenza scuole superiori aperte da domani

Scuole superiori aperte da domnani, giovedì 25. È l’annuncio arrivato ieri dal Comune di Faenza. Era la casella che mancava nel calendario di riaperture delle scuole – per forza di cose suscettibile di aggiornamenti. Nel frattempo il Comune fa il punto su trasporti e riattivazione dell’energia elettrica.

Per quanto riguarda le scuole ricordiamo il calendario dell’Unione della Romagna Faentina. A Brisighella scuole di ogni ordine e grado chiuse fino a oggi compreso. A Casola fino a sabato 27. Oggi a Faenza riaprono nidi, scuole elementari e medie. Tutte le scuole chiuse a Castel Bolognese. Oggi a Riolo riaprono nidi, materne, elementari e medie. E domani riaprirà anche l’alberghiero. A Solarolo scuole chiuse fino a sabato. Si tratta di date in linea generale ma alcuni plessi presentano problemi di agibilità (come a Castel Bolognese, vedi il box sotto).

Bus. Il Comune ieri sera ha poi aggiornato la situazione dei trasporti. Linea 1 (Per Google Linea 51): operativa con limitazioni di percorso, compatibilmente con la percorribilità delle strade; Linea 2 (Per Google Linea 52): regolare; LInea 177: operativa tra Faenza e Lugo, con deviazione tra Cotignola e Lugo. Linee 190, 191, 192, 193, 194: riattivate oggi, alla riapertura delle scuole, compatibilmente con la percorribilità delle strade; Linea 195: regolare tra Riolo Terme e Faenza, si effettuano le corse del periodo non scolastico; Linea 199: regolare tra Faenza e Fognano, si effettuano le corse del periodo non scolastico Il Comune fornirà nuovi aggiornamenti prossimamente.

"Se la propria fermata si trova in una strada chiusa – fanno sapere dal Comune di Faenza – invitiamo i cittadini a spostarsi alla fermata più vicina (su una strada aperta al traffico)".

Eletrricità. Infine il Comune informa che le centrali di media tensione sono state ripristinate.

"Se presso la propria abitazione non si è automaticamente riattivata l’energia elettrica, procedere in questo modo: verificare se il contatore ha la leva abbassata e, nel caso, riarmarla (tirarla su); verificare se l’energia elettrica è tornata; In caso contrario, o in caso di contatori allagati, contattare il distributore di zona Enel, che si occuperà di riattivare eo sostituire i contatori danneggiati.️ È possibile chiamare Enel al numero verde 803500 e Premendo 0 (zero) è possibile accedere al canale preferenziale per l’emergenza in Romagna.

Se il proprio contatore è ancora immerso in acqua – conclude la nota del Comune di Faenza – , sarà necessario attendere la pulizia della propria zona".